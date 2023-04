Hernán Parra oficializó su precandidatura a intendente frente a más de 100 vecinos

Más de cien personas se reunieron el viernes por la noche con el pre candidato a intendente Hernán Parra, quien estuvo acompañado del senador provincial Eduardo Bali Bucca, y el equipo local que integran Adriana Capuano, Valeria Milia, Einar Iguerategui, German Armaburu y Sergio Milesi.

El primero en referirse a la figura de Parra fue Milesi. Mientras que reconoció el rechazo de la sociedad a la política y sus integrantes, resaltó también el “aire fresco” del candidato de la agrupación local. “Es difícil encontrar gente con ganas y vocación para la gestión pública. Hernán es una persona con una empatía ejemplar, despierta interés porque pudiendo quedarse tranquilo se ha jugado a participar. Él va a ser la única alternativa real en Olavarría”, enfatizó.

Milesi destacó las potencialidades de la ciudad, en especial el impuesto a la piedra, lo que hace que sea posible contar con recursos económicos para proyectar. “Olavarría tiene todo, lo que le hace falta es gestión en manos de un conductor honesto, con ideas y muchas ganas y un importante equipo que conozca de cada tema que un Municipio debe desarrollar”.

A su turno, el senador provincial Bali Bucca consideró el encuentro de anoche “como una mesa de trabajo” Se refirió así a la cercanía y la escucha que viene desarrollando el pre candidato en la ciudad. Bucca recordó su paso por la Intendencia de la vecina ciudad de Bolívar “como una de las cosas más lindas de mi vida”, resaltó la importancia de “ponerse del lado del otro” y aseveró que “no tiene significancia la política si no nos juntamos a pensar qué podemos hacer con los recursos que cuenta un municipio”. Por eso mencionó que es imprescindible hacer modificaciones en el sistema de salud, la necesidad de fortalecer la industria, la importancia de pensar minería y turismo de la mano y hasta la importancia de desarrollar el Aeropuerto. Además, hizo mención especial de un tema fundamental: un plan de viviendas en Olavarría, tal como se está llevando a cabo en Bolívar. “No hablamos de regalar, sino de tener acceso y pagar en cuotas. Es posible, pero es necesario gestionar con dinámica, modernidad, escucha. Eso Hernán lo tiene claro”.

Por eso, y a pesar de los obstáculos, destacó que Hernán Parra “haya querido tener el compromiso y eso debe ser la fuerza que nos motive a cada uno a estar acá. Tenemos la clara convicción, las ganas y energía de cumplir el objetivo. Tenemos la carta más importante y es que vamos con la verdad, con la frente alta y lo hacemos con convencimiento porque nos unen las ideas. No es un interés personal, es el interés del pueblo de Olavarría”.

Antes de tomar la palabra Hernán Parra, se transmitió un video de presentación donde se lanza como pre candidato a Intendente del FdT. Tras agradecer a su equipo y al senador – a quien conoció en el marco de la sanción de una ley contra el uso de pirotecnia que perjudicaba a niños con autismo- , aseguró que “voy a dar lo mejor para que el 10 de diciembre lleguemos a la intendencia. Estoy seguro que hay gente que tiene más formación académica que yo, pero también estoy seguro que no tienen la vocación de servicio que tengo yo”, para llevarse los primeros aplausos.

El pre candidato mencionó las recorridas por los barrios, las reuniones con referentes sindicales, de merenderos, de agentes de salud, sociedad rural, empresarios, comerciantes: “La gente dice ´lo que tenemos no me convence y lo que me ofrecen como alternativa no me gusta´. Creo que podemos representarlos con este equipo”.

Parra hizo eje en tres temas centrales: salud, industria y vivienda. Al referirse al primero, recordó el modelo de Helios Eseverri y fue contundente: “no es una frase marquetinera. No podemos permitir que un vecino de Loma Negra se haya muerto porque en la salita no había médico. Eso no va a pasar nunca más”, dijo en medio de aplausos. En relación a la industria, propuso dinamizar el sector a partir de la instalación de nuevas empresas, la apertura y funcionamiento del aeropuerto con vuelos concretos y el trabajo entre minería, turismo, industria y campo. “Todo se puede hacer, hay que tener vocación, idoneidad y pasión”.

Y al retomar el tema de viviendas, dijo que “realmente en Olavarría no se gestiona. Podemos y vamos a hacer todo el esfuerzo para que se puedan entregar lotes y casas. Es un compromiso que asumimos hoy y nos va acompañar en toda la gestión”.

Para finalizar, dirigió un mensaje directo a quienes acompañaron: los invito a ser protagonistas, pero dijo que “ninguno de ustedes vino por un cargo, están acá por un cambio y eso nos hace diferentes. Somos distintos. Merecemos conductores con honestidad, idoneidad y pasión. Y queremos al Estado para servir, no para servirnos. Lo podemos hacer bien”.