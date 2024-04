Histórica, multitudinaria y contundente movilización en defensa de la universidad pública

Drone En Línea Noticias

Una multitudinaria e histórica movilización se concretó en la tarde de este martes en Olavarría en adhesión a la Marcha Federal por la Universidad Pública convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional en rechazo a las políticas de ajuste que el gobierno nacional de Javier Gerardo Milei vienen desarrollando en desmedro de las universidades públicas. En nuestra ciudad el punto de encuentro de los manifestantes fue el Centro Cultural Universitario (CCU) en San Martín al 1900 en el corazón del barrio Pueblo Nuevo. Drone En Línea Noticias Las decanas y decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Sociales e Ingeniería junto con el intendente municipal, Maximiliano Wesner estuvieron al frente de la columna de manifestantes. “En defensa de la UNICEN” fue la consigna que se estampó en la bandera que abría la marcha. Un impresionante número de manifestantes caminó desde el CCU hasta el Paseo Jesús Mendía luego de recorrer las calles San Martín, Riobamba, Coronel Suárez, Vicente López, Sargento Cabral y Rivadavia. Además de las autoridades de las Facultades locales en el frente de la columna se encontraban referentes de los gremios que nuclean a docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Drone En Línea Noticias “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”, fue uno de los históricos cánticos que se escucharon durante el desarrollo de la movilización. Como se esperaba, la marcha en defensa de la Universidad Pública en Olavarría logró importantes adhesiones porque además de las autoridades políticas de distintos espacios se sumaron gremios de distintos sectores entre los que se destacaron referentes de SADOP, UDOCBA, SUTEBA, FEB, ATE, STMO, la Delegación Olavarría de la CGT, la Delegación Regional de la CTA, el MTE, entre otros. A las 16.50 horas la movilización llegó a la intersección de las calles Vicente López y General Paz. En ese punto de la ciudad ya había una importante cantidad de vecinos y vecinas que respaldaron la movilización al igual que un buen número de comerciantes del microcentro que apoyaron las consignas desde la puerta de sus negocios. A las 17 horas la movilización entró en su etapa final o punto culmine dado que a esa hora comenzó a transitar la calle Rivadavia en dirección al Paseo Jesús Mendía donde se había dispuesto todo para desarrollar el acto de cierre. Los manifestantes, una vez frente al Palacio Municipal San Martín, se fueron ubicando alrededor de la plaza central.

Antes del inicio del acto en el Paseo Jesús Mendía, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Gamberini calificó como “histórica” a la movilización que tuvo lugar en la ciudad. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Héctor Trebucq que agradeció la importante adhesión. Al sumarse a las declaraciones a la prensa, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta resaltó: “la educación atraviesa a todos y tenemos que defenderla todos en este momento que tenemos un presupuesto recordado. Yo no recuerdo en Olavarría tanta gente acompañando”. En tanto, la ex Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Analía Errobidart no dudó en afirmar, “esto es un Déjà vu del menemismo y no pudieron con nosotros.”

