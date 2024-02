Katopodis en Olavarría: «Todo pasa a ser un elefante blanco, como el que ustedes tienen en el acceso a Sierras Bayas»

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis estuvo este miércoles en Olavarría. El funcionario provincial, y ex ministro del gobierno de Alberto Fernández, compartió actividades con el intendente Municipal, Maximiliano Wesner.

El encuentro entre Katopodis y Wesner sirvió además para que la comuna logre un acuerdo con la provincia para llevar adelante un ambicioso plan de obras que, según Wesner, podrían iniciarse antes de fin de año.

Maximiliano Wesner, primero, recibió a Gabriel Katopodis en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal San Martín y luego se trasladaron al predio donde se construye el Polo Judicial. Se trata de una obra que estuvo «parada» por decisión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el año pasado fue reactivada por decisión del gobierno provincial.

El eje central de la charla entre Gabriel Katopodis y la prensa local estuvo dada por la paralización de la obra pública que dispuso el gobierno de Javier Milei. Este párate, en números, significa 2300 obras en toda la Argentina y 1000 en la provincia.

En primera instancia, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia habló del pedido de Axel Kicillof para que se reactiven 1000 obras que financia el Estado Nacional a lo largo y a lo ancho del territorio bonaerense.

En este sentido, Gabriel Katopodis afirmó: «la decisión del gobierno provincial de exigirle al gobierno nacional que se reinicien las obras, que se terminen cada una de las obras, es en el marco de un derecho que tenemos los bonaerenses, es una exigencia que le hacemos al Gobierno Nacional porque no es ningún gesto de buena voluntad que le estamos pidiendo. Son recursos de los vecinos, de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que administra el gobierno nacional, son obras del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires que le corresponden por derecho a todos los vecinos, a todos los vecinos.»

De inmediato, el Ministro habló de las obras que fueron paralizadas en nuestra ciudad y dijo, «a los vecinos de Olavarría le corresponde que se termine la obra de la Facultad de Medicina que está parada. A los vecinos de Olavarría le corresponde que se pueda ejecutar el Colector Norte, que es la obra más emblemática por la cual Maxi, sin ser Intendente, vino gestionando durante casi 15 meses. Los vecinos, los ciudadanos de Olavarría tienen derecho a que el corredor de la Ruta Nacional N° 3 se termine».

En la misma línea, Katopodis confió que habló con el intendente Maximiliano Wesner de la necesidad de que se termine la obra de acceso a la localidad de Sierras Bayas. «Maxi me decía que era emblemática, por la seguridad, pero además por el desarrollo que Sierras Bayas está teniendo, desarrollo turístico, minero y productivo», expresó.

«Todas esas obras están paradas», resumió Katopodis y dijo, «estamos con mucha preocupación. De las 2300 obras que se pararon en el país, 1000 le corresponden a la provincia de Buenos Aires con un presupuesto de 1 billón de pesos con precios de diciembre de 2023».

El Ministro buscó marcar diferencia con la gestión de la obra pública en la provincia respecto de lo que sucede en la Nación. Katopodis habló de las preocupaciones de los empresarios de la construcción respecto a esta decisión del gobierno nacional.

«Nuestra preocupación no es pelearnos con Milei, no es discutir en ningún lugar ideológico. Maxi, Axel Kicillof y yo creemos que la Argentina va a ser mejor, va a ser un mejor país si tiene universidades, si tiene rutas, si tiene acueductos, si tiene obras como viviendas y hospitales. Hay otros, desde el Gobierno Nacional, que creen que ese no es el camino para que la Argentina esté mejor. Esto lo queremos discutir», afirmó Katopodis quien desde hace varias semanas se muestra recorriendo distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Gabriel Katopodis descartó que la provincia ponga dinero para terminar esas obras que deben realizarse con los fondos nacionales y dijo, «la prioridad es que en la provincia podamos demostrar que la obra pública es parte de una prioridad. La prioridad es demostrar que el camino que el gobierno nacional nos propone, de que no hay plata y entonces pensamos que la obra pública es un gasto cuando en realidad es una inversión y tachan, todas las mañanas van tachando un programa, una partida presupuestaria. Todos los días hay un obrador que se levanta. Ya podemos ir construyendo, todos los argentinos, el mapa de la obra pública parada».

«Todo pasa a ser un elefante blanco, como el que ustedes tienen en el acceso a Sierras Bayas», dijo Katopodis.

En otro tramo de una extensa conferencia de prensa habló de Maximiliano Wesner y las gestiones que el actual intendente tuvo cuando le tocó ser opositor al gobierno del entonces intendente, Ezequiel Galli.

«Este Intendente cuando fue oposición, cuando le tocó estar del otro lado, nunca tuvo una mirada mezquina, siempre gestionó, y empujó y trabajó. A mi despacho no vino menos de cinco veces a reclamarme por las obras públicas para Olavarría, sabiendo que esas obras las iba a capitalizar, iban a beneficiar seguramente al gobierno en ese momento que no era de nuestro color político. Y la verdad que no especuló», dijo el Ministro haciendo referencia a su paso por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández.

Sobre Wesner y esas gestiones que llevó adelante expresó: «vino y me dijo, che loco, el Colector Norte es fundamental, no importa quién va a cortar la cinta, no importa si el intendente, yo quiero ser intendente, me decía, pero lo que más me interesa es que esa obra se haga porque es lo que necesita Olavarría y lo mismo con el ingreso a Sierras Bayas y lo mismo con cada una de las obras que hoy están paradas del Gobierno Nacional y que tenemos que empujar».

Katopodis, que también fue intendente, al hablar de la actualidad o la realidad que vive la Argentina expresó: «vinimos porque estamos convencidos de que Olavarría tiene una oportunidad enorme, que después de muchísimos años, Olavarría vuelve a tener un intendente plantado y con ganas de gestionar, con mucho amor por su ciudad, y que tiene proyectos para dar la vuelta a esta ciudad. Por supuesto, en un contexto dificilísimo. No quiero estar en los zapatos de Maxi, yo fui intendente, pero no quiero estar en los zapatos de Maxi, que es estar todos los días viendo cómo cuidar a la gente, cómo cuidar a los vecinos de Olavarría, cómo cuidar para que el trabajo no se destruya en Olavarría y al mismo tiempo cómo concretar mucho de lo que él tiene como sueño, que es darle brillo, darle infraestructura, llegar a un montón de barrios con obra pública, con luces, con pavimento, que es lo que definitivamente necesita la ciudad.»

«La Argentina necesita entrar en un camino de serenidad, pero un camino serio, serio. Qué es ser serio en la Argentina. Ser serio es terminar la obra pública que empezó el gobierno anterior, ser serio es que yo como Ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires atienda a los intendentes del mismo signo político que yo tengo, pero también a los intendentes de la oposición, como lo hago todos los días», dijo Gabriel Katopodis.

Ya metido más en el plano político expresó: «nosotros desde la oposición pero desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires venimos planteando que el camino del ajuste y del tarifazo no va a resolver los problemas de la Argentina. El tipo que está produciendo en Olavarría, el señor que tiene un comercio, que está todos los días poniendo el hombro y está dispuesto, comprende que hay que seguir poniendo el hombro para resolver los problemas de la Argentina, quiere entender que hay un horizonte, quiere saber y quiere entender que hay un gobierno nacional que está siendo justo también en el reparto de los esfuerzos, y eso no está tan claro, no está tan claro que en estos 60 días no hayan tomado una sola medida para mejorar la situación de los trabajadores o para mejorar la situación del empresario Pyme o para aliviar la situación del comerciante, y solamente hayan tomado medidas pensando en cómo cumplir con una planilla Excel y beneficiar a 15 empresarios millonarios de nuestro país».

Katopodis, particularmente sobre la obra pública, le pidió «hechos y respuestas concretas» haciendo referencia a que la totalidad de la obra pública financiada con fondos nacionales está parada en la provincia de Buenos Aires.

De manera categórica el Ministro afirmó: «queremos respuestas concretas porque todos los días hay familias enteras, trabajadores de la construcción que quedan en la calle. Entonces, tienen que dejar de hacer campaña, tienen que gobernar, tienen que tomar decisiones. Claramente, en estos 60 días paralizaron toda la obra pública, están llevando a concurso y a quiebra a la mayoría de las empresas de la construcción. Si quieren revertir revertir está situación hay 1.000 obras en la Provincia de Buenos Aires, hay 2.300 obras en todo el país, que lo único que hay que hacer es empujarlas, que lo único que hay que hacer es planificar y garantizar que los recursos que estaban dispuestos».

Gabriel Katopodis habló de los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario dijo que «no fueron cuatro años sencillos, no fueron 4 años donde no sobró nada, fueron 4 años muy exigidos para la Argentina, pero pudimos demostrar que la obra pública empujaba a la economía, que la obra pública generaba empleo.»

El Ministro volvió a la actualidad de la obra pública y la decisión de frenarla que tomó el gobierno de Javier Milei. Katopodis reveló cual es el impacto de la decisión en el mercado laboral: «son 500.000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector de la construcción, en tiempo récord, registro récord en la historia de la construcción. La mitad son obra pública, la otra mitad obra privada, por supuesto que la obra privada también está ralentizada, pero lo más importante es que la obra pública está totalmente paralizada la que está en cabeza del Gobierno Nacional. Son los mismos empresarios de la construcción que hablan de 200.000 trabajadores que van a ir quedando en la calle, que ya están quedando en la calle y que nos van generando a todos mucha angustia», expresó el Ministro.

Volviendo al plano provincial, Gabriel Katopodis hizo especial hincapié en mencionar cuales son los fondos y el financiamiento con el que cuenta la provincia para, entre otras cosas, realizar obra pública. Pero además contextualizó en las decisiones diarias del gobierno nacional de recortar partidas.

Katopodis explicó que la provincia cuenta con «con el financiamiento del presupuesto provincial, un presupuesto que el Gobernador viene administrando con mucha, mucha rigurosidad. En este contexto con todos los días con la noticia de algún recorte como es el Fondo de Incentivo Docente, que impacta de manera muy violenta en el presupuesto provincial o el Fondo Compensador del Transporte Público. Todos los días tenemos que estar revisando nuestra programación presupuestaria, pero lo que tenemos que decir acá con mucha claridad es que las obras que estamos comprometiendo en Olavarría tienen el presupuesto asegurado y vamos a garantizar que esas obras se hagan y se vayan concretando. Y así como lo vamos a hacer en Olavarría, lo estamos haciendo en cada uno de los municipios, mostrando que hay otro camino, mostrando que hay otra forma de resolver los problemas en la Argentina, mostrando que se puede dialogar, que se puede acordar con gobiernos opositores, como lo hace el gobernador con los municipios gobernados por el radicalismo.»