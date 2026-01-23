ARBA desplegará drones e Inteligencia Artificial para detectar construcciones no declaradas

La Agencia de Recaudación bonaerense presentó M2, un novedoso sistema digital con inteligencia artificial que agiliza las tareas.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo sistema digital basado en inteligencia artificial que mejora el control catastral y acelera la detección y regularización de construcciones no declaradas. La herramienta, denominada M2, utiliza imágenes satelitales, vuelos con drones y análisis inteligente de datos para identificar automáticamente los mayores desvíos entre lo declarado y la situación real de los inmuebles.

El titular del organismo, Cristian Girard, explicó que “la nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”. En ese sentido, destacó que “esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”.

Con la implementación de M2, todo el proceso pasa a ser 100% online: desde la detección de las irregularidades hasta la notificación y la regularización por parte del contribuyente, sin necesidad de realizar trámites presenciales. Según se informó, este esquema apunta a fortalecer la equidad fiscal y a consolidar un Estado más eficiente.

A diferencia de etapas anteriores, el nuevo sistema integra en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta del contribuyente. De esta manera, la información disponible se traduce de forma directa en acciones concretas de regularización, reduciendo de manera significativa los plazos administrativos.

“Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, señaló Girard. El sistema permite realizar descargos automatizados, validaciones en línea, presentar la Declaración Jurada Web de Avalúo y regularizar voluntariamente las diferencias identificadas.

Desde ARBA indicaron que la incorporación de inteligencia artificial permitirá multiplicar la capacidad operativa del organismo, no solo en la detección de construcciones no declaradas, sino especialmente en la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.

Durante la presentación del nuevo modelo, realizada en el marco de un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que durante su gestión se regularizaron más de 20 millones de metros cuadrados construidos no declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario. La puesta en marcha de este sistema inteligente permitirá profundizar ese proceso, ampliando la cobertura territorial y agilizando la actualización del catastro provincial.

El lanzamiento de ARBA M2 se enmarca en una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.