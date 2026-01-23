Alianza estratégica entre nutricionistas y odontólogos bonaerenses para promover la salud integral

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Odontólogos bonaerense firmaron un convenio de cooperación institucional con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas profesiones y promover una mirada integral de la salud.

El acuerdo fue rubricado por la presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Laura Salzman, y por el titular del Colegio de Odontólogos, Diego Biscioni, y se enmarca en una línea de trabajo orientada al crecimiento institucional y a la articulación entre distintos campos de la salud.

“Este convenio es parte de una línea de trabajo que venimos sosteniendo, basada en el crecimiento institucional y en la construcción de acuerdos entre profesiones”, expresó Salzman. En ese sentido, agregó: “Creemos que la articulación entre nutrición y salud bucal es clave para fortalecer una mirada integral de la salud y para aportar, desde los colegios profesionales, a las políticas públicas de la provincia”.

Desde la entidad que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses remarcaron que uno de los ejes centrales del convenio es el abordaje interdisciplinario de los procesos de salud, a partir del vínculo entre nutrición y salud bucal.

El acuerdo prevé el desarrollo de acciones conjuntas de formación, la producción de materiales audiovisuales y la elaboración de guías y orientaciones destinadas tanto a profesionales como a la comunidad. Estas iniciativas tendrán especial atención en la salud pública y en poblaciones específicas, como personas embarazadas.

Además, el convenio busca potenciar los vínculos institucionales entre los colegios profesionales, fortaleciendo su participación en la construcción de políticas de salud y en la defensa del ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense señalaron que esta firma reafirma el compromiso con una salud integral, de calidad y con enfoque de derechos, así como con una participación activa de los colegios profesionales en las agendas de salud pública.