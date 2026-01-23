Alianza estratégica entre nutricionistas y odontólogos bonaerenses para promover la salud integral

La Provincia
Por En Linea Noticias 0

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Odontólogos bonaerense firmaron un convenio de cooperación institucional con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas profesiones y promover una mirada integral de la salud.

El acuerdo fue rubricado por la presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Laura Salzman, y por el titular del Colegio de Odontólogos, Diego Biscioni, y se enmarca en una línea de trabajo orientada al crecimiento institucional y a la articulación entre distintos campos de la salud.

“Este convenio es parte de una línea de trabajo que venimos sosteniendo, basada en el crecimiento institucional y en la construcción de acuerdos entre profesiones”, expresó Salzman. En ese sentido, agregó: “Creemos que la articulación entre nutrición y salud bucal es clave para fortalecer una mirada integral de la salud y para aportar, desde los colegios profesionales, a las políticas públicas de la provincia”.

Desde la entidad que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses remarcaron que uno de los ejes centrales del convenio es el abordaje interdisciplinario de los procesos de salud, a partir del vínculo entre nutrición y salud bucal.

El acuerdo prevé el desarrollo de acciones conjuntas de formación, la producción de materiales audiovisuales y la elaboración de guías y orientaciones destinadas tanto a profesionales como a la comunidad. Estas iniciativas tendrán especial atención en la salud pública y en poblaciones específicas, como personas embarazadas.

Además, el convenio busca potenciar los vínculos institucionales entre los colegios profesionales, fortaleciendo su participación en la construcción de políticas de salud y en la defensa del ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense señalaron que esta firma reafirma el compromiso con una salud integral, de calidad y con enfoque de derechos, así como con una participación activa de los colegios profesionales en las agendas de salud pública.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!