Estudiantes confirmó a Mariano Iglesias como entrenador para la Liga Federal

Prensa del Club Estudiantes

El Club Atlético Estudiantes confirmó que Mariano Iglesias será el entrenador del equipo que disputará la próxima edición de la Liga Federal de Básquet, la tercera categoría del básquet nacional. La designación marca un paso clave dentro de un proyecto deportivo que comienza a consolidarse con proyección a futuro.

Iglesias regresa al club donde se formó y con el que mantiene un fuerte vínculo histórico. Su trayectoria en Estudiantes abarca distintas etapas, tanto como jugador como desde el acompañamiento permanente al crecimiento de la disciplina, lo que le otorga un valor simbólico especial a esta nueva función.

Al referirse a este desafío, el flamante entrenador expresó: “Las expectativas pasan por intentar sumar desde el lugar que me toca, que es lo deportivo, a un proyecto que recién comienza, con una dirigencia joven y muy identificada con el Club”. En esa línea, remarcó que el compromiso es colectivo y sostuvo: “Siempre es dar lo mejor para la disciplina y para el Club”.

En relación con los objetivos deportivos, Iglesias fue claro al señalar que la ambición competitiva estará presente desde el inicio. “Las expectativas deportivas siempre son intentar estar lo más alto posible”, afirmó, aunque también destacó la importancia del proceso: “Queremos empezar a crear una identidad de juego, marcar una tendencia desde lo deportivo y tratar de que esa idea pueda extenderse hacia abajo”.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el entrenador subrayó la importancia de reconstruir el vínculo entre el equipo y la gente. “Hay una expectativa muy linda de volver a encontrarse con esas personas con las que crecimos, de volver a verlas en la cancha. Todo ese folclore que tiene el Club es parte de lo que motiva”, señaló.

El regreso a Estudiantes tiene, además, una fuerte carga emocional. “Estudiantes es mi casa”, afirmó Iglesias, al describir este nuevo paso como parte de un recorrido personal y deportivo que encuentra continuidad dentro de la misma institución.

Sobre la decisión de asumir el cargo, explicó que se dio de manera natural. Con la intención de iniciar su camino como entrenador en el ámbito profesional, la posibilidad de hacerlo en el club resultó determinante. “Cuando surgió la chance, pensé que no había mejor lugar para empezar que en casa”, expresó.

En cuanto a la planificación, el inicio de los trabajos está previsto para las próximas semanas, con el objetivo de que todos los aspectos organizativos estén definidos y permitir un comienzo ordenado. La idea es sentar las bases de un proceso que trascienda una sola competencia y se sostenga en el tiempo.

De esta manera, el básquet de Estudiantes inicia una nueva etapa con uno de los suyos al frente del equipo que afrontará la próxima Liga Federal.