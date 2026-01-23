«Yo me siento muy generando empleo», dijo el empresario Julián Abad durante su paso por el ciclo de entrevistas CoNverSo, que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.

Abad, dueño y fundador de El Quebracho, contó que hace algunas semanas llevó adelante una inversión importante para adquirir un corralón que estaba emplazado sobre la avenida Circunvalación, donde ya funciona su empresa de materiales rurales.

En paralelo, mantiene abierta la histórica firma en la avenida Pelegrini.

Esto no es lo único dado que además Julián Abad se encuentra gestionando la finca Abuelo Nito en Mendoza y mantiene negocios de camiones y agropecuarios.

«Estoy preocupado por seguir haciendo cosas», expresó Julián Abad quien en lo inmediato sentenció en que eso tiene que ver con sus orígenes. «Poder generar una fuente de trabajo para uno más, es el mayor orgullo que tengo», expresó.

Al justificar su decisión de seguir invirtiendo dijo, «yo tuve plazo fijo una sola vez y me lo manotearon. Siempre tuve deudas, y sigo teniendo deudas y compromisos. Eso me genera una adrenalina que, quien la vive, la disfruta. Si me trajera problemas de salud, de convivencia, la cortaría porque no tengo necesidad. Yo me siento muy bien generando empleo».

Aseguró que eso pasa por que él fue empleado e incluso recordó, «yo viví en barrio CECO, mi casa me la dio el Sindicato, la verdad que estuve orgulloso. Yo me fui del banco Hipotecario porque me dieron la casa y me la quitaron: el sueldo que yo tenía no daba para pagar la cuota en el barrio CECO.»

Para seguir hablando de la importancia que le da sus empleados, Abad señaló: «A mí me pasa algo que no puedo manejar, el día 31 tengo que tener la plata para los sueldos. El personal es sagrado, no hay negociación con eso.»

Entrevista completa