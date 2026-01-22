Acompañantes terapéuticos de Olavarría obtuvieron respuesta a reclamos por pagos de IOMA

La Asamblea de ATs en Lucha de Olavarría y prestadores de IOMA informaron que se obtuvo una respuesta a la situación particular de cada prestador tras el reclamo presentado ante el Consejo Consultivo de la obra social.

La resolución fue resultado de un trabajo articulado entre el Consejo Consultivo de IOMA, referentes de Suteba de la Provincia y la Vocalía de IOMA. Según el comunicado emitido este jueves, mientras que hasta el día de ayer solo ocho prestadores habían percibido sus honorarios, durante la jornada de hoy quienes presentaban atrasos comenzaron a registrar movimientos en sus plataformas.

Desde la asamblea detallaron los siguientes puntos sobre el estado del conflicto: Se realizó un seguimiento individual de cada situación para detectar trámites demorados. Se habilitó la posibilidad de notificar datos faltantes para dar curso a los pagos correspondientes. Los trabajadores valoraron la rapidez de la respuesta tras la intervención de los organismos mencionados.

A pesar del avance, el colectivo de acompañantes terapéuticos manifestó que esta modalidad de reclamo exhaustivo no debe ser la forma habitual de acceso al cobro, ya que consideran que profundiza la precarización laboral del sector. En este sentido, aseguraron que mantendrán el seguimiento de la situación de cada prestador. (En Línea Noticias)