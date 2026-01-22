Liga Profesional: Janson podría ser titular en un Boca que debuta con un ataque improvisado

Boca llegará a su debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra con un escenario inesperado: no tendrá disponibles a sus tres centrodelanteros y el olavarriense Lucas Janson aparece como una de las principales opciones para integrar el ataque desde el inicio.

Ph: Ole.

Las lesiones de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez obligaron al entrenador Claudio Úbeda a modificar el plan original para el arranque del torneo. Sin un “9” natural en condiciones, el cuerpo técnico deberá recurrir a un esquema basado en la movilidad y la velocidad, con futbolistas que no tienen como función principal jugar de espaldas al arco.

En ese contexto, Janson surge como una alternativa concreta para ocupar el centro del ataque, en un rol que no le resulta habitual. El ex Vélez, nacido en Olavarría, podría tener un papel protagónico frente a un rival que se caracteriza por la fortaleza física en defensa.

La situación se agravó con la confirmación del desgarro de Merentiel, cuando el ataque ya estaba condicionado desde la pretemporada. Cavani continúa sin poder entrenar a la par del grupo por una lumbalgia crónica persistente, mientras que Milton Giménez arrastra una pubalgia que le impide realizar esfuerzos de alta intensidad.

Con este panorama, Boca presentaría un frente ofensivo liviano. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ataque estaría conformado, salvo cambios de último momento, por Exequiel Zeballos, Janson y Brian Aguirre, una combinación con mucha velocidad por las bandas, pero sin peso aéreo dentro del área.

La principal alternativa ofensiva en el banco será Iker Zufiaurre. Con apenas 20 años, es el goleador de la Reserva y la única opción con características de centrodelantero que le queda disponible al entrenador.

Las ausencias también impactaron en el mercado de pases. La lesión de Merentiel modificó las prioridades del presidente Juan Román Riquelme, que avanzó con una contraoferta a San Lorenzo por Alexis Cuello. El club azulgrana solicitó cuatro millones de dólares y Boca presentó una propuesta inicial de dos millones, que luego fue mejorada. El monto de la nueva oferta se mantiene en reserva, mientras que el delantero tendría intenciones de sumarse al club.

En paralelo, Boca evalúa la situación del paraguayo Ángel Romero, de 33 años, quien quedó libre de Corinthians. Sin embargo, su perfil no resuelve la falta de un centrodelantero de área, ya que se desempeña como mediapunta o extremo.

Así, en un inicio de temporada marcado por las bajas y la improvisación, Lucas Janson, aparece como una pieza clave en un Boca que deberá reinventarse desde el primer partido.