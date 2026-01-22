Cementos Avellaneda alcanzó un acuerdo con AOMA y finaliza el conflicto

La empresa Cementos Avellaneda informó este jueves que se alcanzó un acuerdo con la seccional local del sindicato AOMA, poniendo fin al conflicto laboral que se extendió durante los meses de julio y diciembre de 2025. El entendimiento se logró en el cierre de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

El acuerdo establece las condiciones para el sector de despacho de la Fábrica Olavarría. Según el comunicado oficial de la compañía, se confirmó que la dotación de personal en dicha área será la misma que operaba antes de la implementación de la nueva línea de producción, la cual fue diseñada para el cambio de formato en el envasado de bolsas de 50 a 25 kilogramos.

Respecto a los trabajadores que habían sido contratados de forma temporal y cuyos contratos habían caducado, la empresa informó que serán reubicados en diferentes sectores de la planta para cubrir otras posiciones internas.

Desde la firma destacaron la intervención del Ministerio de Trabajo y el diálogo mantenido con la dirigencia gremial para arribar a esta resolución en el marco de las negociaciones laborales.

El comunicado completo

Cementos Avellaneda informa que se ha alcanzado un acuerdo con AOMA

Olavarría.

Luego de los conflictos ocurridos en julio y diciembre del 2025 y sobre finales de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, las partes llegaron a un acuerdo respecto a la dotación del sector de despacho de la Fábrica Olavarría.

El mismo confirma que la dotación del sector es la misma que tenía la Compañía antes de la puesta en marcha de la nueva línea para cumplir con el cambio de bolsas de 50 a 25 kg.

Las personas que habían sido contratadas de manera temporal y cuyos contratos habían finalizado, serán reubicadas en distintos sectores para cubrir otras posiciones en la Fábrica.

La Empresa reconoce la vocación de diálogo de la Seccional AOMA Olavarría en un marco de seriedad y racionalidad, junto con la valiosa participación del Ministerio de Trabajo para alcanzar este acuerdo.

(En Línea Noticias)