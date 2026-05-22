Ya está en funcionamiento el nuevo quirófano del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” cuenta con un nuevo sector de quirófano que permitirá brindar mayor seguridad al paciente y mayor capacidad de respuesta ante la creciente demanda de cirugías que se realizan diariamente en el nosocomio local.

Tras una serie de reformas y adaptaciones edilicias realizadas, que recogieron las sugerencias de especialistas y personal sanitario, se puso en funcionamiento el Quirófano 6, que será utilizado para realizar cirugías de urgencia de baja complejidad, como así cesáreas.

El intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el director del Hospital Municipal Fernando Alí, visitaron el espacio que ya se encuentra operativo desde esta semana.

Allí los diferentes referentes de los servicios el Dr. Facundo Jáuregui (Jefe de Departamento Quirúrgico), Dra. Ignacia Dufau (jefa de Quirófano), Dra. Mercedes Valenza (jefa de Maternidad), y Carolina Puglisi (coordinadora del Área Técnica) explicaron las ventajas de contar con un nuevo espacio para cirugías de estas características, adaptado a los requerimientos de los quirófanos hospitalarios, teniendo en cuenta aspectos de diseño e infraestructura, equipamiento médico y protocolos de bioseguridad y circulación.

Según explicaron los profesionales del servicio, se trata de un pedido de hace varios años que viene a dar respuesta a la demanda actual. Tenían la necesidad de un quirófano más debido al aumento de la demanda de la población de cirugías.

Por su parte la jefa actual del sector de Quirófano del Hospital Municipal Ignacia Dufau destacó que entre los principales beneficios de la incorporación de este nuevo sector, es la seguridad del paciente, contar con una entrada diferenciada y con un acceso directo a los servicios de Maternidad y Neonatología, en el caso de las cesáreas, permitiendo de esta manera cumplir con los lineamientos de un parto respetado, que implica que la persona gestante pueda contar con el acompañamiento de su persona de confianza en todo el proceso.

Actualmente hay cuatro quirófanos para uso de toda la planta y además para urgencias. Este Quirófano 6 permite disminuir los tiempos entre cirugía y cirugía, que sería el tiempo de limpieza, de retirar al paciente de quirófano.

Para la jefa del área de Maternidad, la Dra. Mercedes Valenza, es un avance muy importante, sobre todo en la Semana del Parto Respetado, poder contar con este espacio donde hay una circulación diferente para el familiar, que puede acompañar, contener y además fortalecer el vínculo también con el recién nacido ahí dentro del quirófano. Antes el familiar esperaba afuera, separado de la paciente y el bebé.

Por su parte Carolina Puglisi destacó el trabajo articulado entre distintas áreas claves durante la ejecución de la obra y en la inspección final, que involucró el aporte del Comité de Infecciones, Seguridad e Higiene, Mantenimiento, Electromedicina, Administración, entre otras.

Mientras se desarrollaba la obra se realizaron reuniones entre todos los servicios implicados, tanto de Cirugía, Traumatología, Enfermería, Pediatría, Neonatología, Mantenimiento, Electromedicina, Electrotecnia y demás, para ir sumando los aportes de cada uno.

Las obras realizadas en el Quirófano 6 forman parte del Plan de inversión trienal en Infraestructura y tecnología médica que abarca una serie de mejoras en materia edilicia, como así también la incorporación de equipamiento y tecnología médica para los distintos servicios.

Los trabajos de readecuación y reestructuración del nuevo espacio incluyeron, por un lado, la actualización en materia de instalación eléctrica, sistemas y soporte de equipos de acuerdo a las normativas vigentes que se exigen para quirófanos hospitalarios.

Se trata de una intervención que incluyó labores en materia de nivelación e instalación de pisos específicos para este tipo de espacios. De manera complementaria, se construyeron vestidores nuevos, puertas y mobiliario que será destinado al personal médico.

El Quirófano 6 cuenta con el equipamiento médico requerido (mesa de cirugía, lámpara quirúrgica, monitores multiparamétricos) y con una sala de recepción de bebés, con adecuación de temperatura y provisión de oxígeno, en caso de que así lo requieran.

De esta manera se trabaja para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud público y mejorar la calidad de atención sanitaria de la población que asiste diariamente tanto de la ciudad como de localidades vecinas, siendo el nosocomio el principal efector de la región.