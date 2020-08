¿Dónde está Facundo? Encontraron un objeto igual a uno del joven en la comisaría de Teniente Origone

La mamá del joven asegura que es un recuerdo que su hijo conservaba de su abuela. La querella pedirá este lunes la detención de 16 personas, entre policías y civiles.

Cristina Castro, la madre del joven de 22 años desaparecido tras ser detenido en un retén policial en el partido de Villarino, confirmó que en los allanamientos realizados el viernes en la Comisaría de Teninte Origone, encontraron un objeto de madera en forma de sandía igual al que la abuela de Facundo le había regalado tiempo atrás, pese a que la Policía Bonaerense negó que el joven hubiera estado allí.

El objeto fue encontrado por el perro Yatel, del adiestrador Marcos Herrero, y era según contó Cristina, era un regalo del joven realizado por la abuela. Estaba en un excalabozo, ahora convertido en un depósito de basura en esa dependencia policial donde supuestamente, según la Policía Bonaerense, nunca había estado el joven de 22 años, que el 30 de abril salió de su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca pero nunca llegó.

El operativo fue filmado y el matutino Página12 accedió a esas imágenes, en las que se aprecia el momento preciso del hallazgo, y la siguiente cadena de custodia del elemento.

El ovejero Yatel salió disparado cuando su entrenador le indicó que “busque”, fue hacia el fondo de la dependencia y volvió con una bolsa transparente donde había un paquete de cigarrillos en estado de descomposición y ese objeto verde que sólo la mamá pudo identificar.

Para Herrero los ladridos y la reacción de Yatel indican que es “un elemento único y específico de pertenencia de Facundo”. El abuelo de Facundo, César Castro, dijo que el joven se había llevado algunas de sus cosas antes de partir hacia la casa de la exnovia, en Bahía Blanca.

“Cuando vi el regalo de mi mamá ahí, casi me muero. ¿Y esta gente me dijo que Facundo no había estado allí y que lo dejaron seguir?”, dijo Cristina Castro en declaraciones a varios medios, quien precisó que adentro tenía una vaquita san Antonio, un recuerdo que también tenía ella y otro de sus hijos.

Para Herrero, quien trabaja con la Policía de Río Negro, “aunque el trabajo del perro es un recurso más, el hallazgo es contundente, como si se hubiese encontrado el celular de Facundo”.

Cabe señalar que otro de sus perros, Duke, encontró el collar de Santiago Maldonado y también participó en los casos de las desapariciones de Araceli Fulles y Micaela Ortega. Del operativo del viernes en Origone participaron también los canes de la Policía Federal K9 y de los bomberos voluntarios de Punta Alta.

Los elementos secuestrados con la bolsa completa fue enviada a la dependencia de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aire donde se completarán los estudios de ADN y demás formas de determinar tanto la pertenencia a Astudillo Castro como otros datos que permitan dar con quiénes depositaron esos elementos en el cuarto de basura de la comisaría de Origone. “Además de ese regalo de la abuela a Facundo, habrá que estudiar otros elementos que había en la bolsa, como posibles manchas de sangre o fluidos humanos”, agregó Herrero a La Izquierda Diario.

La fiscalía federal de Santiago Ulpiano Martínez informó de un allanamiento previo realizado al destacamento de Teniente Origone, de donde se secuestró un teléfono celular utilizado por los policías y el libro de guardias y novedades con el objetivo de analizar si fue manipulado. Desde el ministerio de Seguridad indicaron, además, que no todos los vehículos policiales eran monitoreados por su sistema de localización, sino que “existían patrulleros identificables municipales con dispositivos AVL, que eran monitoreados desde otro usuario al que no poseían acceso y que esos móviles no figuraban en el listado de la Flota Automotriz Ministerial”.

Por otra parte, en estas horas llegará a Tribunales la denuncia de los abogados de Castro para pedir la detención de 16 personas, entre ellas el intendente de Villarino, por haber entregado a la justicia un informe “trucho” sobre la circulación de los vehículos de el día 30 de abril, tanto policiales como particulares. A criterio de la querella particular, es la punta del ovillo de las versiones que pretendían ubicar a Facundo lejos del departamento de Villarino. (DIB) MCH

