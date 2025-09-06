Dos inspectores generales de Olavarría fueron reconocidos por el Servicio Penitenciario Bonaerense

La Plata, Provincia de Buenos Aires – En el marco de los festejos por el 71° aniversario de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo un acto para reconocer la trayectoria de dos inspectores generales oriundos de Olavarría: Marcela Tobar y Mario Norberto Clementi.

El reconocimiento, entregado por el Jefe del SPB y su Plana Mayor, destaca la notable carrera de ambos oficiales. Tobar y Clementi forman parte de la promoción 1997, y a lo largo de los años, desarrollaron sus funciones en diversos establecimientos de la provincia. Su dedicación y excelente desempeño en cargos de gran relevancia les permitieron alcanzar la máxima jerarquía dentro de la institución.

Este homenaje es un testimonio de la huella imborrable que dejaron en el SPB, sirviendo como ejemplo de compromiso y profesionalismo para las futuras generaciones.