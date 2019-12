Kicillof se reunirá con intendentes de Cambiemos para apurar la suba de impuestos

La Plata, dic 30 (DIB).- El gobernador Axel Kicillof convocó a los más de 60 intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires para intentar apurar la aprobación de la suba de impuestos que está trabada en la Legislatura provincial.

Kicillof, que en las últimas horas se mostró molesto por la actitud de la oposición, buscará en esa cumbre aprovechar las necesidades de algunos jefes comunales que dependen de la coparticipación que reciben de la Provincia. Es que, como viene repitiendo, la no aprobación la ley puede significar un problema para alguno de los alcaldes cuyas cuentas están en rojo. “Si no colaboran va a haber un problema. No tener ley tributaria deja a la Provincia con problemas pero también a los municipios”, dijo el mandatario.

Con María Eugenia Vidal de viaje, las negociaciones las llevaron adelante, principalmente intendentes PRO del Conurbano como Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata) y Néstor Grindetti (Lanús. Sin embargo, desde el entorno del gobernador creen que la situación económica de otros distritos del interior no es tan holgada como la de estos. Por eso apuestan en la reunión a doblar la voluntad de otros alcaldes que necesitan de la ley impositiva para recibir más recursos.

En este sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien mantiene una posición no tan dura como otros dirigentes de Cambiemos, la reunión puede servir para acercar posiciones. “No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar. Pero el gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación”, planteó en diálogo con radio Mitre.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp