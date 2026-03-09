La Plata: La presidenta de la SCBA encabezó un acto por el Día Internacional de la Mujer en el Teatro Argentino

El Teatro Argentino de La Plata fue sede del encuentro “Día de las mujeres”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo.

El acto de bienvenida fue encabezado por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, acompañada por la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y la secretaria adjunta de la Asociación Judicial Bonaerense, María Inés Giménez.

Posteriormente se desarrollaron mesas simultáneas de trabajo con disertantes convocadas por las instituciones organizadoras. Los encuentros abordaron distintos ejes temáticos vinculados a la problemática de género, entre ellos el diálogo entre los poderes del Estado provincial, el fortalecimiento de las medidas cautelares para abordar de manera integral la violencia por razones de género y la interseccionalidad como herramienta para analizar las brechas de género y el acceso a la justicia.

Más tarde se realizó el acto central del evento, del que participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata Julio Alak y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Matías Rappazzo.

Durante su intervención, Kogan sostuvo que “es fundamental tomar conciencia y reafirmar que cuando hablamos de la vulneración de derechos con motivo del género estamos hablando de la violación a un derecho humano”, tal como lo reconoce la Constitución Nacional.

En ese contexto anunció la creación del Registro de Casos de Género, que se sumará en el ámbito del tribunal al Registro de Violencia Familiar, con el objetivo de contar con un panorama más integral y exhaustivo sobre la problemática.

Por su parte, la ministra Díaz señaló que la actividad fue pensada como un espacio de abordaje común destinado a no dividir esfuerzos. En ese sentido indicó que la defensa de los derechos es una cuestión de Estado y que los distintos poderes deben trabajar de manera conjunta y coordinada.

Durante el acto se entregó una placa de reconocimiento a Hilda Kogan por haber sido la primera mujer en integrar y presidir la Suprema Corte bonaerense. También fueron distinguidas Estela de Carlotto, Emilce Moler y Cristina Caamaño.

La jornada incluyó además la instalación de la muestra “Las mujeres en las fuentes judiciales de la provincia de Buenos Aires”. Como cierre se presentó la obra teatral Prima Facie, protagonizada por la actriz Julieta Zylberberg.