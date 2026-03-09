Un vacuno suelto provocó un violento siniestro vial en la RN N° 226

Foto: Diario La Mañana

Un accidente de tránsito se registró en la ruta nacional 226, a la altura del puente del arroyo Vallimanca, en el tramo que conecta Olavarría con Bolívar.

De acuerdo con lo publicado por los colegas del diario La Mañana, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por la ruta colisionó con un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada.

En el vehículo viajaban cinco personas que regresaban desde la localidad de Benito Juárez con destino a la ciudad de Pehuajó, de donde son oriundos. Según se indicó, al momento de transitar por ese sector de la ruta se habría cruzado una tropa de aproximadamente veinte animales.

El conductor logró esquivar a varios de ellos, aunque finalmente impactó desde atrás contra uno de los vacunos.

A raíz del choque, la camioneta sufrió importantes daños materiales. No obstante, solo uno de los ocupantes presentó una lesión leve, consistente en un corte, que fue atendido en el lugar del hecho.

Las cinco personas regresaban juntas hacia Pehuajó luego de haber permanecido varios días trabajando en Benito Juárez cuando ocurrió el incidente.