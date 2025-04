«La salud pública nacional es el modelo del caos, de la ausencia de cosas»

«Eso sumado a la cuestión del PAMI, de la falta de medicamentos, del gasto que significa para la gente, uno de cada cuatro medicamentos que se compraban las personas con PAMI ya no se compra más,» dijo Nicolás Kreplak ministro de Salud en Olavarría.

enlineanoticias.com.ar

Con la organización del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, conducción Espacio Popular Estudiantil, el ministro de Salud de la PBA Nicolás Kreplak presentó el libro “Manual de Salud Pública: conceptos y herramientas para futuros sanitaristas”, De Yamila Comes y Nicolás Kreplak.

Previo al encuentro con estudiantes y docentes de la facultad, realizó un breve encuentro con la prensa local, habló de la habilitación de geriátricos en la PBA, las políticas de Salud Publica provinciales y nacionales, el manual que vino a presentar y el trabajo de reconstrucción del Hospital Pena en la ciudad de Bahía Blanca tras el desastre de principios del mes de marzo en esa ciudad.

Luego recorrió junto al intendente Wesner la obra paralizada de la Facultad de Salud y encabezó el acto de presentación del manual.

En su diálogo con la prensa el ministro señaló que, el manual de salud pública, «es un libro de texto de una escuela de medicina, de una carrera de medicina o de carreras de la salud, puede ser de psicología, de enfermería, con una mirada integral, una mirada muy linda que piensa en su territorio. Y es un libro que lo hicimos pensando justamente en eso, en que la mayor parte de los manuales de texto que había eran muy antiguos, digo, 1980, traducciones de libros de los 80, 90, o algunos textos de otros países. Pero realmente muy poca producción en materia de salud pública de nuestro país, y sin duda ninguna actualizada. Y además creo yo que después de la pandemia, después de la pandemia las cosas cambiaron en términos de qué es la salud pública, que eran teorías y que son cosas probadas, que son cosas que han fracasado.»

enlineanoticias.com.ar

Kreplak indicó que «me parece que es muy importante estar cerca de los estudiantes de medicina, de los docentes, discutir en conjunto la formación. ¿A qué sistema de salud se van a meter a trabajar? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cuál es el rol de los estudiantes y de los docentes y de los graduados en la transformación del sistema?»

Modelo de Salud Pública nacional frente al de las provincias

Ante la consulta periodística de los modelos de salud Pública nacional vs el de las provincias el ministro dijo que el modelo nacional, «es más bien un modelo de no sistema, de caos, de ausencia de cosas. Uno lo ve porque, por ejemplo, el Estado Nacional cerró muchas áreas del ministerio, lo achicó a una mínima expresión, todo lo que no estaba obligado por ley, prácticamente, a tener un programa, lo cerró, y todo lo que está obligado por ley no lo cerró, pero no lo está ejecutando. Entonces estamos viendo que no llegan anticonceptivos, que no llegan reactivos para medir la carga viral del VIH, que la medicación para mantener viables a una persona que se ha trasplantado no la está entregando, pero caóticamente, ni siquiera con una planificación, ni siquiera diciendo en seis meses no le vamos a mandar más

tal cosa, cosa que sería ilegal, pero al menos nos permitiría planificar.»

Señaló que, «de repente no recibimos los insumos que hace 20 años, por ley, tiene que entregar la Nación, y nos enteramos porque no llegan, y empezamos a buscar qué está pasando, y a todo esto la gente va a buscar su medicación habitual y no la recibe. Eso sumado a la cuestión del PAMI, de la falta de medicamentos, del gasto que significa para la gente, uno de cada cuatro medicamentos que se compraban las personas con PAMI ya no se compra más.»

enlineanoticias.com.ar

«Hay gente que compra todos, y hay gente que no compra ninguno. Entonces está generando un problema tremendo en el sistema de salud. Y nosotros tenemos un sistema de salud que plantea un Estado presente, que organiza una red de servicios de salud, que tenga planificación, que tenga responsabilidades. Mañana acá en Olavarría vamos a hacer el encuentro del PRE COSAPRO, que es una herramienta de gestión participativa que nosotros entre todas las regiones vamos definiendo los problemas, cómo se abordan para llegar a un congreso provincial que va a ser en abril en Mar del Plata, donde ahí entre todos definimos y ahí vienen las universidades, y discutimos a quién tenemos que formar, cómo, cuál es el problema del sistema de salud, y trazamos una agenda a un año de trabajo, y lo escribimos, y lo decimos, si hay un plan quinquenal, ese es el modelo que tenemos nosotros.»

«Yo si quiero decir cuál es la antinomia más fuerte es el caos contra un sistema organizado de salud.»

enlineanoticias.com.ar

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp