La VTV aumenta un 17,56%: la tarifa básica supera los $114 mil

Desde este jueves 15 de octubre, realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires cuesta más. La tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a $114.105,99, tras una actualización del 17,56% que había quedado postergada durante tres meses.

El nuevo valor fue establecido mediante una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial.

El aumento también modifica los precios de las restantes categorías del servicio, entre ellas las motos y los vehículos de mayor porte.

La tarifa básica anterior era de $97.057,65, IVA incluido, y estaba vigente desde el 16 de enero de 2026. Para el semestre iniciado en julio, las empresas concesionarias habían solicitado llevarla al nuevo monto, pero la actualización quedó frenada durante 90 días.

Cuánto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

El esquema tarifario establece distintos valores según el tipo de vehículo y su peso. Con la nueva actualización, los montos de referencia son los siguientes:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

$114.105,99. Motos: alrededor de $45.614.

alrededor de $45.614. Vehículos de más de 2.500 kilos: alrededor de $205.264.

Los importes correspondientes a motos y vehículos pesados son aproximados.

Cómo se calcula el aumento de la VTV

El mecanismo de actualización está vinculado al salario básico del operario de categoría 1, contemplado en el convenio colectivo de trabajo 594/10, firmado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Los pliegos de la concesión prevén revisiones semestrales en función de la evolución de ese salario. Para el período abril-junio de 2026, el básico de referencia quedó establecido en $1.630.085,67.

Sobre esa base, las concesionarias solicitaron una tarifa equivalente al 7% del salario de referencia, que determinó el valor de $114.105,99 para la categoría básica.

La actualización comenzó a regir este jueves, luego de tres meses sin modificaciones en el precio del servicio.