La “receta” de la FIO sirvió para impulsar el Área de Tecnología Médica en Trenque Lauquen

Nunca imaginó que pasaría sus días rodeado de quirófanos, camillas, estetoscopios y ambulancias sin ser médico, siguiendo su propia receta. Hoy aplica todo lo que ideó como tesis en la Facultad de Ingeniería, cuando las pretensiones eran más inmediatas y menos abarcativas: obtener la Licenciatura en Tecnología Médica en 2019. “Cuando llegué no había nada. Algunos ni conocían la disciplina. Me tocó empezar de cero”, dice el Licenciado Lautaro Estévez, tras gravitar por varios centros sanitarios de la región.



Actualmente trabaja en el Hospital de Trenque Lauquen donde es gestor integral de las tecnologías médicas pero también monitorea la instalación, selección, mantenimiento y reparación de los equipos usados en medicina.



Lautaro se graduó como Licenciado en 2019 y sus primeros pasos estuvieron vinculados al ámbito privado para luego abrirse paso dentro de la salud pública, hasta quedar a cargo del Área de tecnología médica de la Municipalidad de Trenque Lauquen.



Su experiencia, valiosa y desafiante, abrió un breve ciclo de charlas con graduados impulsada por la Tecnicatura Universitaria en Electromedicina de la FIO, que coordina Franco Déber. Los alcances y propuestas laborales, las tareas que se llevan adelante relacionadas con el parque tecnológico, la trazabilidad de las intervenciones, el cálculo de presupuestos anuales, la definición de un stock crítico y de un inventario, además de las tareas complementarias en cuanto a infraestructura y servicios complementarios e incluso aplicaciones en smartphone (Android) fueron parte de los ejes abordados por el Licenciado Estévez la semana pasada.

“Me tocó empezar de cero”



“Siempre me sentí como en casa”, plantea Lautaro, haciendo un zoom sobre su desembarco en la Facultad. Venía de La Plata, de probar suerte con una ingeniería que no le cerró. Por alguna razón que no logra descifrar llegó a la FIO para hacer la Tecnicatura Universitaria en Electromedicina. O mejor dicho, sí tenía claro que la ciudad de las diagonales no le resultaba amigable y que Olavarría “tenía muchos servicios, era más pueblo y me encontré con una Universidad que no sabía que existía, con muchísimas cosas buenas”, destaca el joven de 31 años.



Nunca olvidará esos comienzos, atravesados por un “recibimiento que fue excepcional desde oficina de Alumnos que estuvieron siempre pendientes de cómo estaba, me sentí muy cómodo, y así encaré la carrera como si la hubiese elegido desde siempre”, admite.



La propuesta le convenció tanto que “cuando salió la Licenciatura también me anoté y fui parte de la primera camada. Es más, recibido de técnico comencé a brindar servicios en diferentes hospitales ubicados a 200 kilómetros a la redonda de Trenque Lauquen”. Así pudo costearse la «logística» para realizar Licenciatura.



Su rol es clave en el cuidado de la salud desde el punto de vista de la tecnología médica. “Trabajamos en mantenimiento pero también en la resolución de campo para no tener que atender sólo la emergencia”, aclara el profesional que hizo camino al andar.

“Me tocó empezar de cero sin tener competencia que permite trabajar libremente pero, al mismo tiempo, es una complicación no tener a quién recurrir. Ahora hay más y el panorama en la provincia de Buenos Aires es otro. Hay una red de profesionales que estamos en contacto todo el tiempo”, destaca Estévez.

Visión integral

Basó su tesis en el equipo médico del Hospital de Trenque Lauquen, cuya gestión era descentralizada y cada unidad cada servicio definía su propia dinámica de funcionamiento. Por eso, “propuse crear el Área de Tecnología Médica y poner a prueba mi tesis. Planteamos una gestión centralizada que dio buenos resultados en cuanto a la resolución de problemas, metodología de trabajo y en tener un hospital transitable en el día a día sin dolores de cabeza y que no todo sea emergencia ni foco de incendio; ese el objetivo de esta disciplina”, sintetiza el graduado de la FIO.



La trazabilidad, la identificación de los equipos médicos, la optimización de tiempos y de la capacidad de respuesta fueron parte de su propuesta. “Es transversal a todo el sistema de salud, desde el quirófano y la terapia intensiva hasta la salita de Atención Primaria. Estás obligado a relacionarte con todos, siempre con el cuidado de tener una visión integral desde el funcionario político hasta la mucama, te vas nutriendo de todos”, explica con entusiasmo.



Antes de plantear qué camino debían seguir, decidió recorrer cada servicio sanitario pero “no en vista de parque tecnológico sino en términos sociales, viendo qué actores había y cómo jugaba cada uno” a la hora de “estandarizar procesos de resolución de conflictos o de elaboración de presupuesto, por ejemplo, y todo depende de la realidad de cada servicio”.

La historia y el recorrido de Lautaro Estévez puede ser el de muchos y muchas estudiantes que hoy transitan los pasillos de la FIO pero también de quienes definen, al cerrar una etapa, qué oportunidades ofrece la Universidad. Por eso, desde la Tecnicatura Universitaria en Electromedicina decidieron darle voz a quienes ya ejercen la profesión.



“Vine a contarles mi experiencia y con qué desafíos se van a encontrar. Esto es muy personal pero son muchas las herramientas que nos han dado a través de la Facultad”, comenta el profesional con energías contagiosas. “Vine a decirles hasta dónde se puede llegar e ir más allá también. Traer experiencia de implementación con aplicación práctica”, concluye el joven que promueve el sello FIO a 270 kilómetros de las aulas que lo formaron.

El próximo “turno”



La próxima charla será con el licenciado Diego Silbestro, el jueves 23 de noviembre a las 16, también en el Auditorio de la FIO. En la oportunidad se analizará el “Mantenimiento de Equipos Biomédicos en un Centro de Hemodiálisis». El contenido contempla el mantenimiento de los diferentes equipos de hemodiálisis, con acento en procedimientos, riesgos, cuidados y prevención en su utilización y mantenimiento.



El Lic. Silbestro es un joven graduado de la carrera FIO que, tras un pasaje por el Hospital Italiano de La Plata, distribuye su actividad profesional entre la docencia, la reparación de equipamiento médico y odontológico, y su desempeño en la Clínica de Hemodiálisis CENEFA de Azul.