El Consejo de la Magistratura comunicó la terna para cubrir un cargo de Fiscal en el Departamento Judicial de Azul

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires comunicó el pasado 12 de agosto la terna de aspirantes para cubrir un cargo de Fiscal en el Departamento Judicial de Azul.

De esta manera sigue avanzando el proceso de selección de funcionarios judiciales en nuestra región.

La terna comunicada al Departamento Ejecutivo Provincial está conformada por: los doctores Juan José González y la doctora María Pilar González Molinari.

De acuerdo con lo que quedó consignada en el acta del Consejo de la Magistratura, para la conformación de está terna «se ha atendido a la situación de excepcionalidad en la que se encuentra la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul.»