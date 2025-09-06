Más de una docena de aprobados en el concurso para cubrir un cargo en los Tribunales Criminales de Azul

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires difundió en las últimas horas el listado de personas que aprobaron el concurso que terminará en la designación de una nueva jueza o juez en los Tribunales Criminales del Departamento Judicial Azul.

El examen para este concurso se tomó en el mes de mayo pasado.

Hay un total de 15 aprobados pensando en la cobertura de un cargo los Tribunales Criminales con asiento en el Departamento Judicial.

Aprobados