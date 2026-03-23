El monasterio de Azul, ligado a una histórica abadía de Francia que podría quedar sin monjes

La posible salida de los monjes de la Abadía de Nuestra Señora de La Trappe, en Normandía, Francia, abrió un escenario que trasciende lo internacional y encuentra un vínculo directo con la región. El monasterio de Azul integra la misma orden trapense que tiene su origen en ese histórico espacio europeo.

La comunidad francesa, con casi nueve siglos de historia, evalúa abandonar el monasterio hacia 2028 debido a la falta de vocaciones y a las dificultades para sostener la estructura. La situación generó repercusiones dentro del ámbito religioso, ya que se trata de uno de los lugares más representativos de la tradición cisterciense.

El vínculo con Azul

El monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado en Azul, pertenece a la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, conocida como orden trapense, cuyo desarrollo está directamente ligado a la reforma monástica consolidada en La Trappe.

De acuerdo a lo explicado esa corriente se expandió desde Francia hacia distintos países. En ese proceso, comunidades instaladas en Estados Unidos impulsaron fundaciones en América Latina, entre ellas la del monasterio de Azul, además de otras en Chile y Venezuela.

Un lazo histórico y simbólico

La abadía francesa es considerada la casa madre de esta expresión del monacato, por lo que cualquier cambio en su funcionamiento tiene un valor simbólico para el resto de las comunidades.

Los monasterios trapenses comparten una forma de vida basada en la regla de San Benito, centrada en la oración, el trabajo y el silencio, pilares que se mantienen también en la comunidad radicada en Azul.

Un escenario que genera repercusiones

Desde la propia comunidad de La Trappe señalaron que una eventual salida de los monjes representaría “el final de una era”, aunque aclararon que el edificio no cerrará sus puertas ni está en venta por el momento.

El contexto refleja una tendencia más amplia vinculada a la disminución de vocaciones religiosas en Europa, un fenómeno que atraviesa a distintas congregaciones.

En ese marco, la situación adquiere un significado particular para Azul, donde funciona una comunidad que forma parte de esta misma tradición y que mantiene un vínculo histórico con el origen de la orden.