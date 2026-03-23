Daniel Ramírez, el sobreviviente del ARA General Belgrano que murió en el choque cerca de Cacharí

Fuente: Infobae

Daniel Ramírez, veterano de la guerra de Malvinas y sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, murió este sábado en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en jurisdicción del partido de Azul. RN N° 3: Al menos una persona fallecida tras el gravísimo accidente a la altura de Cacharí El hecho se produjo a la altura de la localidad de Cacharí, en medio de condiciones climáticas adversas. Ramírez circulaba en un automóvil cuando, por causas que son materia de investigación, colisionó contra un camión. Como consecuencia del impacto, el vehículo se incendió y el hombre falleció en el lugar.

Una vida marcada por Malvinas

Ramírez había integrado la Armada Argentina y fue uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante la guerra de Malvinas.

Ese episodio marcó su vida y lo convirtió en una figura reconocida en su comunidad. Tras el conflicto, se radicó en la ciudad de Cipolletti, donde desarrolló distintas actividades y formó una familia.

De acuerdo a lo señalado por allegados, su historia estuvo siempre ligada a la memoria del conflicto del Atlántico Sur. Participó en actos conmemorativos y en espacios de encuentro donde compartía su experiencia con nuevas generaciones.

Reconocimiento y despedida

La noticia de su fallecimiento generó repercusiones en Cipolletti, donde era un vecino conocido. Autoridades locales y allegados expresaron su pesar por la pérdida.

El intendente Rodrigo Buteler lo despidió públicamente a través de sus redes sociales, donde destacó su trayectoria y su compromiso, y acompañó a su familia en este momento.

Investigación en curso

El siniestro es investigado por la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la fiscal interina Paula Serrano.

Las primeras hipótesis indican que el accidente se produjo en un contexto de calzada mojada, aunque se aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Cacharí y personal de salud. El tránsito en la Ruta 3 permaneció interrumpido durante varias horas tras el impacto.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, en el marco de las actuaciones judiciales.