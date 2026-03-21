RN N° 3: Al menos una persona fallecida tras el gravísimo accidente a la altura de Cacharí

El accidente ocurrido este mediodía en la Ruta Nacional N° 3, en el kilómetro 251 a la altura de Cacharí, dejó al menos un fallecido.

El hecho de tránsito, dijeron voceros oficiales, ocurrió cerca de las 13.30 y la investigación está en manos de la UFI N° 6 de Azul, a cargo -de manera interina- de la doctora Paula Serrano, del Departamento Judicial Azul.

Voceros oficiales indicaron que el trágico hecho involucró a un automóvil Renault, dominio OUT450, y un camión térmico con dominio DTG020. El automóvil colisionó contra el camión y quedó prendido fuego. El cuerpo de la persona que viajaba en el auto fue hallado calcinado en el interior del vehículo.

En el lugar intervienen ambulancias del nosocomio local y bomberos voluntarios de Cacharí. La identidad de la víctima y los demás datos de los involucrados permanecen a establecer. La investigación continúa en curso.