Roque Pérez vuelve a encender las parrillas con la segunda edición de la Fiesta de la Carne de Cerdo
Luego del éxito de su primera edición, Roque Pérez anuncia la segunda Fiesta de la Carne de Cerdo para los días 11 y 12 de abril de 2026 en el predio de la Estación del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita.
El evento combina gastronomía, cultura y tradición, con una amplia oferta de platos elaborados a base de carne de cerdo, degustaciones, patio gastronómico, feria de artesanos y productores locales, espectáculos musicales y propuestas culturales para toda la familia. También participarán productores porcinos locales, que exhibirán y comercializarán sus productos.
Uno de los momentos más esperados será el domingo 12, cuando se realice el 2° Torneo de Asadores de Pechito con Manta, una convocatoria abierta para asadores locales y de la región. La inscripción es abierta y puede realizarse al 2227-621864. El torneo tendrá además un componente solidario: lo recaudado será destinado a la Escuela de Educación Especial N°501.
Esta edición contará con el acompañamiento de Cabaña Argentina, empresa líder en la producción de carne porcina con más de 30 años de trayectoria.
Roque Pérez se ubica a pocos kilómetros de la Ciudad de Olavarría y se consolida como destino de escapadas de fin de semana que combinan tradición, gastronomía y experiencias rurales.