Condenaron a un ex penitenciario a 15 años de prisión por abusar de dos menores en Azul

Con información del diario El Tiempo

Un hombre de 45 años fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de cometer delitos contra dos menores de edad. El caso, ocurrido en Azul, fue resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 luego de un juicio oral realizado días atrás.

El debate se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia de Azul, con la intervención del juez Joaquín Duba. La acusación estuvo a cargo del fiscal David Carballo, mientras que la defensa fue ejercida por los abogados particulares Jorge Dames y Fernando Vallejos.

El condenado es Luis Alberto Ulloa, oriundo de Tandil y con último domicilio en Barker, partido de Benito Juárez. Al momento de los hechos se desempeñaba como empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Permanece privado de la libertad desde abril de 2022, cuando fue detenido.

Los hechos

El magistrado lo declaró autor de distintos delitos de índole sexual, algunos de ellos agravados por su condición de encargado de la guarda, en perjuicio de una de las víctimas, y de otros hechos reiterados respecto de la segunda menor.

Según se acreditó en el juicio, los episodios ocurrieron entre agosto de 2018 y noviembre de 2021 en Barker y también en Villa Cacique.

En el caso más grave, la víctima tenía entre 10 y 12 años cuando ocurrieron los hechos en reiteradas oportunidades. Los episodios se produjeron en un club que el imputado presidía, en vehículos y en su domicilio particular.

El fallo sostiene que la reiteración de las conductas y la edad de la víctima resultaron determinantes para considerar afectado su desarrollo.

Segunda víctima

El acusado también fue condenado por hechos similares en perjuicio de otra niña de 10 años, ocurridos entre marzo y noviembre de 2021.

En este caso, los episodios se registraron tanto en el mismo club de Barker como en la vivienda de la menor, ubicada en Villa Cacique.

Pruebas y fundamentos

Para dictar la condena, el juez valoró especialmente las declaraciones de ambas víctimas realizadas mediante Cámara Gesell.

“A pesar de sus condiciones de víctimas, me resultaron absolutamente creíbles”, sostuvo el magistrado.

Además, remarcó que los testimonios resultaron consistentes con los relatos brindados por personas del entorno de las menores y por profesionales que las asistieron.

Registro de datos genéticos

Una vez que la sentencia quede firme, se ordenará la extracción de muestras biológicas del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos.

Como atenuante, el tribunal consideró la ausencia de antecedentes penales computables. Como agravantes, se tuvieron en cuenta la corta edad de las víctimas y la reiteración de los hechos a lo largo del tiempo.