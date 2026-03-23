Detectaron rabia en murciélagos: el martes habrá operativo de bloqueo y puesto de vacunación antirrábica

El Municipio de Olavarría desplegará este martes 24 de marzo dos dispositivos preventivos ante la detección de casos positivos de rabia en murciélagos.

Ambas actividades habían sido programadas para el sábado pasado pero debieron postergarse por las condiciones climáticas.



El primero será un operativo de bloqueo puerta a puerta a cargo de la Dirección de Veterinaria, que se realizará de 9 a 12 horas en el radio delimitado por las calles Ayacucho, Pelegrino, Tacuarí y Bolívar.

El personal vacunará contra la rabia a todos los perros y gatos del sector, incluso a aquellos que tengan la vacuna vigente. Se solicita a los vecinos acercar a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa, y los gatos en bolso transportador o envueltos en una manta.



De manera paralela, de 9:30 a 12 horas, funcionará un puesto de vacunación antirrábica en el Paseo Jesús Mendía, instalado ante la detección de un caso positivo en un murciélago hallado en la zona céntrica. Se solicita acercar los perros con correa y los gatos en caniles o contenedores adecuados.