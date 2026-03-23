Secuestraron en un taller de Olavarría una camioneta Toyota con chasis, motor y patentes adulteradas

Personal del Grupo Operativo de la SUBDDI Olavarría secuestró una camioneta Toyota color blanco en un taller de automóviles ubicado en la zona urbana de la ciudad.

El vehículo presentaba numeraciones de chasis y motor adulteradas, ambas chapas patentes apócrifas y cédula de identificación vehicular falsa.

El procedimiento se realizó en el marco de un operativo de prevención de robo y hurto de automotores. Al tomar conocimiento del hallazgo, el magistrado interviniente dispuso el traslado del rodado a la sede policial para que Policía Científica realice el revenido metaloquímico, técnica que permite recuperar las numeraciones originales y determinar la procedencia del vehículo, que resultaría ser de origen ilícito.

Se iniciaron actuaciones penales por falsificación de numeraciones de objetos registrados, falsificación y uso de documento falso, y encubrimiento.