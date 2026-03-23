Caza ilegal en Loma Negra: interceptaron a tres hombres con galgos y una liebre americana muerta

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Personal del Puesto de Vigilancia Santa Luisa interceptó a tres hombres que cazaban sin autorización en un camino rural de la zona de Loma Negra.

El procedimiento se realizó en el marco de tareas de prevención de delitos y faltas en general.

Al momento de la detención, los tres masculinos —de 35, 38 y 44 años— se encontraban a bordo de una camioneta y portaban tres perros galgos y una liebre americana muerta.

Se labraron infracciones en los términos de los artículos 265, 268, 273 incisos A y K, y 274 de la Ley 10081/83, Código Rural bonaerense. Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial para los recaudos legales correspondientes. Interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata

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