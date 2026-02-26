El obispo Hugo Salaberry participó del encuentro de la Región Pastoral Platense en Mar del Plata

Como es tradición, en la ciudad de Mar del Plata, desde el martes 24 al jueves 26 de febrero se llevó a cabo el encuentro de los obispos de las Diócesis de la Región Pastoral Platense.

Entre las jurisdicciones presentes se encuentran las arquidiócesis de Arquidiócesis de Bahía Blanca, Arquidiócesis de La Plata y Arquidiócesis de Mercedes-Luján; y las diócesis de Diócesis de Azul, Diócesis de Chascomús, Diócesis de Mar del Plata, Diócesis de Santa Rosa y Diócesis de 9 de Julio.

El obispo de Azul, Hugo Manuel Salaberry, participó del encuentro junto al resto de los prelados de la región.

Monseñor Jorge Eduardo Scheinig, delegado regional y arzobispo de Mercedes-Luján, señaló: “los obispos de la Región Platense, nos reunimos desde el martes 24 al jueves 26 en la ciudad de Mar del Plata» y agregó, «Compartimos una mirada sobre la realidad eclesial, social y política e intentamos descubrir los desafíos propios de este momento histórico.”

“Hicimos nuestro, el mensaje de la Pastoral Social de la Región. Lo que allí se transmite sobre la cuestión del trabajo, expresa muy bien lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia para iluminar e interpelar las situaciones que estamos viviendo hoy«, dijo.

En este sentido, agregó: “Además, reflexionamos sobre el dinamismo de la Conferencia Episcopal y las diversas adecuaciones que estamos llamados a hacer para ser fieles a la Misión de la Iglesia.”

El arzobispo agregó: “Reflexionamos sobre la mutual del clero. Y finalmente, a partir de los informes de las distintas Áreas Pastorales de la Región y sus Comisiones, compartimos nuestros pareceres y aportes.”

Finalizó diciendo, “En un clima de comunión, fraternidad y corresponsabilidad, nos sentimos muy agradecidos por la vida que tienen nuestras Iglesias Particulares y la inmensa cantidad de laicas y laicos que las sostienen con su generosa entrega y rezamos con perseverancia por ellas«