FOCRA: el dirigente azuleño Hugo César De Franchi fue reelecto como secretario adjunto nacional

Durante el Congreso Nacional Extraordinario N.º 63 de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), realizado los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en la localidad de Valle Hermoso, provincia de Córdoba, se llevaron a cabo las elecciones para la renovación total de las autoridades nacionales.

En ese marco, fue reelecto como Secretario Adjunto el dirigente azuleño Hugo César De Franchi, perteneciente a la Filial N.º 13 de Azul, quien continuará integrando el Secretariado Nacional de la organización sindical por el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 16 de diciembre de 2029.

De Franchi acompañará en la conducción nacional al Secretario General reelecto, Domingo José Moreyra, en una nueva etapa de gestión al frente de la federación que nuclea a trabajadores ceramistas de todo el país.

El Congreso Nacional se desarrolló con la participación de congresales representantes de todas las filiales de FOCRA, quienes debatieron y definieron los lineamientos institucionales y gremiales de la federación para los próximos años.

Asimismo, se informó que el Ministerio de Trabajo de la Nación estuvo a cargo de la fiscalización del Congreso Nacional, garantizando la legalidad y transparencia del proceso electoral.

La reelección de De Franchi representa la continuidad de la representación de Azul en la conducción nacional de FOCRA, en un espacio clave para la defensa de los derechos laborales del sector ceramista a nivel federal.