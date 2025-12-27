Valentín Pompei designado para dirigir la final del Torneo Clausura de Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez

Este domingo se disputará la final del Torneo Clausura de Primera División masculina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, con el cruce entre Club Sarmiento y El Progreso.

El partido se jugará desde las 17:30 horas en el Parque Felisa Igartúa, ubicado en Alberdi del Centro Blanco y Negro, y contará con el arbitraje de una terna proveniente de Olavarría. El árbitro principal será Valentín Pompei, quien estará a cargo de conducir el encuentro decisivo del certamen. Estará secundado por Emiliano Peralta y Florencia Salguero.

La designación de Pompei marca la presencia olavarriense en una instancia clave de aquel torneo regional.