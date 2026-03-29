La Costa Atlántica se saborea en Dunamar: La Cocinería de Henky & Leopropone un fin de semana de Pascua gourmet

Dunamar, ubicado en Claromecó, partido de Tres Arroyos, se convierte en un destino para los sentidos durante el fin de semana de Pascua. La Cocinería de Henky & Leo ofrece cuatro días para descubrir los atractivos de los sabores costeros y premiar al paladar con platos que combinan técnica, creatividad y frescura.

Ubicada en pleno corazón de Dunamar, La Cocinería se define como un espacio pensado para disfrutar sin apuro. “Nuestra propuesta parte del detalle, del producto y de una mirada personal, pero siempre con cercanía. Buscamos que cada experiencia sea cálida, cuidada y honesta, tanto en el plato como en el servicio”, dicen Henky y Leo, responsables del proyecto.

Con capacidad para 50 comensales y un reservado de hasta 10 personas con atención especial, el lugar se adapta tanto a encuentros sociales como íntimos. “Queremos que cada visita sea flexible: que se pueda compartir, celebrar o simplemente disfrutar de un momento tranquilo”, explican los chefs.

En su tercer año consecutivo, La Cocinería ya tiene consolidada su identidad gastronómica. “No se trata de rigidez, sino de evolución: probamos, incorporamos ideas nuevas y dejamos que el público nos marque el rumbo. Esta temporada, la respuesta de los visitantes nos reafirmó que vamos por el camino correcto”, comentan.

La carta se renueva según la estación, incorporando platos que reflejan la cocina contemporánea con impronta propia. Para el fin de semana de Pascua, ofrecerán preparaciones que combinan técnica y personalidad: tataki de lomo de atún rojo con huancaína de hibiscus, mariscos grillados con alioli de espinaca y, como cierre, susurro de chocolates a la naranja.

“La temporada no se mide solo en números, sino en cómo logramos consolidar un proyecto que se sigue construyendo y que encuentra su lugar en la Costa Atlántica. Nuestro objetivo es mantener la calidad y seguir creciendo, ofreciendo siempre experiencias memorables”, concluyen Henky & Leo.

El lugar abre todo el año los fines de semana, ofreciendo a residentes y turistas la posibilidad de disfrutar de la cocina de autor en un entorno único frente al mar, donde cada plato se convierte en una invitación a saborear la Costa Atlántica con calma y atención al detalle.

Durante el fin de semana de Pascua, Dunamar ofrece un programa completo de actividades frente al mar para toda la familia. El playón principal contará con carpas para espectáculos y talleres, con shows infantiles desde la tarde y música nocturna que se extenderá hasta el sábado, incluyendo una “noche de peña” y un espectáculo central al aire libre. A la par, se mantienen las tradiciones religiosas con la celebración del 25° Vía Crucis Viviente, que incluye la representación de la Última Cena el viernes y el histórico Vía Crucis en la Estación Forestal el sábado, combinando entretenimiento, cultura y espiritualidad en un mismo destino.