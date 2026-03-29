Liliana Beatriz Gomez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de marzo de 2026 a los 56 años de edad. Su mamá Elsa Beatriz Avendaño; sus hermanos Verónica, Yanina, Darío, Diego y Tamara; sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, sala que se habilita a las 7 horas, con responso en la capilla ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 29 de marzo de 2026 a las 10:30 horas. Se ruega no realizar visitas de pésame. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Santa Isabel. Nacida en Olavarría. Pensionada.