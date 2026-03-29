Alerta naranja en Olavarría: cayeron 150 milímetros y hay sectores afectados

​El Municipio de Olavarría informó que se registraron más de 150 milímetros de lluvia en las últimas horas, lo que generó complicaciones en distintos puntos del partido. Los barrios con mayores ráfagas de afectación son 10 de Junio, Sarmiento Norte, Hipólito Yrigoyen, Eucaliptus, Manuel Belgrano y Provincias Argentinas, además de la localidad de Recalde.

​Ante esta situación, las autoridades dispusieron cortes preventivos para restringir la circulación vehicular en las zonas más comprometidas. Hasta el momento, se confirmó que una familia debió ser evacuada en Recalde. Asimismo, los equipos de emergencia brindaron asistencia ante llamados al 911, Vecinos en Red y Bomberos, principalmente por vehículos que quedaron varados por el agua.

​Recomendaciones por alerta vigente

​El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja para la mañana de este domingo. El área podría ser afectada por tormentas localmente severas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

​Se solicita a la población seguir las siguientes medidas de seguridad:

​No realizar actividades al aire libre y permanecer en construcciones cerradas.

​Evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejado de cables caídos.

​No sacar residuos a la vía pública ni dejar materiales que obstruyan el drenaje.

​Mantener limpios desagües y canaletas.

​Cortar la energía eléctrica si ingresa agua a la vivienda.

​Asegurar elementos que puedan volarse, como chapas o macetas.

​El pronóstico del SMN indica que las condiciones de inestabilidad y las lluvias persistirán durante toda la semana.