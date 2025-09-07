Speroni sobre la 7ma sección: «No estamos teniendo anomalías, ni incidentes, todo se desarrolla en paz»

El candidato a Senador Provincial de la alianza La Libertad Avanza, Alejandro Speroni habló con En Línea Noticias tras votar en la ciudad de Tapalqué.

«El proceso eleccionario se está llevando con total normalidad en la Séptima, no hay ningún incidente», comenzó diciendo Speroni.

El dirigente dejó en claro que en otras secciones se detectaron presencias de boletas que correspondía a la sección pero no al distrito y eso generó que los fiscales tengan que estar más atentos.

Remarcó que eso no sucedió en ninguno de los distritos que componen la 7ma.

«Todo se desarrolla en Paz y bien, yo sigo alentando a que se acerquen a votar. Es una gran oportunidad para tomar una decisión perdurable en nuestra provincia», agregó.