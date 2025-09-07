Elecciones: Estiman que ya votó el 30% del padrón

Ese porcentaje es el que aparecen en las distintas mesas de votación.

Este domingo, cerca del mediodía, distintos consultados estimaron que en Olavarría ya había votado el 30% del padrón.

La jornada de votación se inició a ritmo lento en las primeras horas y hacia el mediodía se notaba un incremento en la concurrencia a las mesas de votación.

Los porcentajes de concurrencia para esta hora del domingo son coincidentes con los de las elecciones de 2023 y 2021.