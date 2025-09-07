Votó Ezequiel Galli: «estamos ante la posibilidad de iniciar el cambio que los bonaerenses necesitan»

Cobertura conjunta: En Línea Noticias – Central de Noticias – FM 107.1

El exintendente Ezequiel Galli votó este domingo por la mañana en el Jardín de Infantes N°902.

Galli, candidato a senador en la lista de la Alianza la Libertad Avanza, celebró “que se lleve a cabo esta elección y que los vecinos se acerquen a votar. Es importante que todos podamos ejercer nuestro derecho de elegir a quienes nos representen”.

“Desde que se abrieron las escuelas, recorrí todo el circuito y la jornada se viene desarrollando con normalidad. Quiero agradecer a todos los fiscales que están cuidando el voto, que dedican todo su día para defender nuestra boleta. Que los vecinos presten especial atención al momento de votar, porque estamos viendo algunas maniobras maliciosas que buscan confundir al votante”, agregó.

«Es un momento histórico para la provincia de Buenos Aires porque estamos ante la posibilidad de iniciar el cambio que los bonaerenses necesitan», dijo Galli.