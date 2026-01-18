Temporada 2026 en Tandil: «en el contexto actual, un 50% para la hotelería no es un mal número»

Con información de ABCHOY

Diego Martín, secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de la Municipalidad de Tandil, analizó el desarrollo de la temporada turística en esa localidad durante la primera quincena de enero de 2026.

Según los datos oficiales, el sector de cabañas registró una ocupación del 65%, mientras que los hoteles alcanzaron un 50%.

El funcionario indicó que, ante el escenario económico actual, las cifras son aceptables dado que en la temporada estival los visitantes suelen priorizar alojamientos con piletas y entornos naturales. «No son los valores de años anteriores, pero en el contexto actual, un 50% para la hotelería no es un mal número», sostuvo Martín.

El balance arroja una tendencia hacia las estadías cortas, con viajes que pasaron de una semana a escapadas de dos o tres noches. Además, se observó que los turistas toman decisiones de último momento, condicionadas principalmente por el pronóstico climático.

Desde el sector destacaron que Tandil mantiene su competitividad a través de precios que, en muchos casos, se mantienen similares a los del año anterior para fomentar el movimiento.

Por otro lado, se instó a los visitantes a utilizar los canales oficiales de Turismo Tandil para contactar directamente a los prestadores y evitar las comisiones de plataformas internacionales.