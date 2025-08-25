Carlos Wright «Carlitos» (Q.E.P.D.)
Carlos Wright «Carlitos» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 24 de Agosto de 2025 a los 92 años de edad.
Su esposa Zulma. Sus hijos Hugo y Silvina. Sus hijos políticos Patricia y Sergio. Sus nietos María Victoria, Henry, Barbara y Elias. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «F». El velatorio comienza a las 17 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 25 de Agosto a las 10:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Microcentro.
Lugar de nacimiento: Nacido en Coronel Suárez.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.