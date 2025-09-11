Delia Isabel González viuda de Piquet «Chabela» (Q.E.P.D.)
DELIA ISABEL GONZÁLEZ viuda de PIQUET «CHABELA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 81 años de edad.
Sus hijos Rodolfo, Sandra, MIguel y Franco Piquet. Sus hijos políticos. Sus nietos Alejandro y Yanina Piquet; Sergio, Belen, Josefina y Facundo Vega. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio
RESPONSO: a confirmar
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio CECO 2.
Lugar de nacimiento: Ex vecina de Laprida.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.