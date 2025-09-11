Detienen en Olavarría a un hombre acusado de robo calificado

Un hombre de 37 años fue detenido en la tarde de hoy en Olavarría, acusado de participar en un robo calificado por el uso de armas. La detención fue llevada a cabo por personal de la Comisaría Primera de nuestra ciudad.

El procedimiento se realizó en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles H. Yrigoyen y Vicente Bahía. La orden de detención había sido emitida por el Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la Dra. Karina Patricia Gennuso.

Tras recibir la orden judicial, el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) implementó un operativo en las inmediaciones del domicilio del sospechoso. Finalmente, lograron interceptarlo en la calle y proceder a su detención.

El detenido ha sido trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanecerá alojado a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.