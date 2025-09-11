Intentó robar una casa en Olavarría y fue retenido por el dueño

Un hombre de 28 años fue detenido en la tarde de hoy luego de intentar robar una vivienda en la avenida Sarmiento al 2400. El presunto ladrón fue sorprendido por el propietario de la casa, quien lo retuvo hasta que llegó la policía.

El hecho se desencadenó cuando una alerta al 911 informó sobre la intrusión. Personal del Comando de Patrulla de Olavarría se dirigió rápidamente al lugar y, al llegar, encontró al dueño de casa reteniendo al delincuente.

El sujeto fue aprehendido en el momento y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la UFI N° 7. Entre los elementos que el ladrón intentó sustraer se encontraban un par de zapatillas marca Nike y dos relojes (uno Citizen y otro Realy).

Los objetos recuperados, luego de las diligencias judiciales, fueron devueltos a su legítimo propietario. El caso ha sido caratulado como «Robo en Grado de Tentativa».