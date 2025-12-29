DELIA OSTERTAG de MARRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad. Su esposo, Juan Marra; su hijo, Juan Carlos Marra; su hija política, Liliana Cespedes; sus nietos, Daiana y Matías; sus nietos políticos; bisnietos; nietos del corazón; bisnieta del corazón y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio en España 2942, Departamento “D”, comenzando el martes a las 7 horas y finalizando a las 10 horas. Responso en Capilla Ardiente. La cremación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vivía en el barrio Luján. Nacida en Coronel Suárez. Actividad que desarrollaba: jubilada.