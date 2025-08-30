Domingo Alberto Gallo (Q.E.P.D.)
DOMINGO ALBERTO GALLO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de Agosto de 2025 a los 83 años de edad.
Su esposa Elba Geneux. Sus hijos Ruben y Liliana Gallo. Sus nietos Edgardo, Facundo, Martin, Rosario, Marcos, Denise, Guadalupe y Kevin. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio de Sierras Bayas.
DÍA Y HORA: Sábado 30 de Agosto a las 15:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Nacido en Bolívar.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.