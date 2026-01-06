Estela María Tacchella viuda de La Spina (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus hijas Mariel y Bettina La Spina; sus hijos políticos Guillermo Pint y Alejandro Gómez; sus nietos Martín Recalde, Agustina y Juan Ignacio Pint; y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, departamento “B” (la sala cierra a las 21:30 horas y reabre a las 9:30 horas). Responso: capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: miércoles 7 de enero a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del barrio Pueblo Nuevo. Nacida en Olavarría. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.