Gabina Franco viuda de Monzón (Q.E.P.D.)

Gabina Franco Vda. de Monzón (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de marzo de 2026 a los 95 años de edad. La despiden sus hijos Raúl, Silvia e Irene; sus nietos Gabriel, Luciana y Damián; y sus bisnietos Guadalupe, Esteban, Yésica, Zaira, Ariana y Emily.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento D, desde las 21 horas del martes 24. El responso será en capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Servicio adherido a Coopelectric.

