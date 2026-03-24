Las mejores fotos de la fotos de la tradicional Cross Country

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Cobertura Mauricio Latorre

La séptima edición de la carrera se realizó este martes en Monte Pelloni con distancias de 7K y 21K.

Resultados en 7K y 21K

En los 21K, en la categoría femenina, Yamila Pedreira volvió a consagrarse ganadora. En los 7 kilómetros, las victorias fueron para Alfredo Ardiles y Lucía Peñalva.

7K: Caballeros: 1° Alfredo Ardiles, 2° Emanuel Escudero, 3° Diego Polle. Damas: 1° Lucía Peñalva, 2° Valentina Martin, 3° Yamila Evaristo.

21K: Caballeros: 1° Ezequiel Magallane, 2° Diego Díaz, 3° Lucas Martin. Damas: 1° Yamila Pedreira, 2° Laura Trumipo, 3° Glenda Gisler.

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