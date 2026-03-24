Las mejores fotos de la fotos de la tradicional Cross Country

Cobertura Mauricio Latorre

La séptima edición de la carrera se realizó este martes en Monte Pelloni con distancias de 7K y 21K.

Resultados en 7K y 21K

En los 21K, en la categoría femenina, Yamila Pedreira volvió a consagrarse ganadora. En los 7 kilómetros, las victorias fueron para Alfredo Ardiles y Lucía Peñalva.

7K: Caballeros: 1° Alfredo Ardiles, 2° Emanuel Escudero, 3° Diego Polle. Damas: 1° Lucía Peñalva, 2° Valentina Martin, 3° Yamila Evaristo.

21K: Caballeros: 1° Ezequiel Magallane, 2° Diego Díaz, 3° Lucas Martin. Damas: 1° Yamila Pedreira, 2° Laura Trumipo, 3° Glenda Gisler.