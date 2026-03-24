Cross Country 2026: Olavarría corrió por Memoria, Verdad y Justicia

Cobertura fotográfica: Mauricio Latorre

Olavarría conmemoró este martes 24 de marzo una nueva edición del Cross Country Día de la Memoria, una carrera que año a año convoca a corredores de la ciudad y la región bajo un lema que trasciende el deporte: Memoria, Verdad y Justicia.



La séptima edición de la prueba tuvo como escenario el predio de Monte Pelloni, donde desde las 9 de la mañana los participantes tomaron la largada en las dos distancias disponibles: 7 kilómetros y 21 kilómetros, adaptadas para distintos niveles y perfiles de atletas.



El evento, organizado bajo el lema «La Memoria Nos Mueve», se realizó en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, dotando a la competencia de un significado especial en esta edición histórica.



La carrera contó con el respaldo institucional de la Comisión por la Memoria de Olavarría, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) y la organización deportiva CAVO, quienes trabajan en conjunto para mantener viva esta iniciativa que fusiona deporte y memoria colectiva.