Día de la Memoria: el HCD sesionó en Monte Pelloni
La sesión especial se realizó desde el mediodía en el ex centro clandestino de detención, en el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976. Habló Carmelo Vinci.
Cobertura fotográfica: Mauricio Latorre
Este martes, en una jornada cargada de simbolismo, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría celebró una sesión especial en el predio de Monte Pelloni, ex centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
El acto comenzó pasadas las 12 del mediodía y reunió a concejales de todos los bloques políticos, víctimas del terrorismo de Estado, funcionarios, dirigentes y público en general.
Las palabras de un sobreviviente
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la intervención de Carmelo Vinci, ex detenido durante la dictadura, quien se refirió al contexto actual: “Estamos en plena batalla cultural. Desde la Comisión por la Memoria queremos decir que en este momento estamos en un proceso donde nos dicen que los que defendemos los derechos humanos somos curreros”.
Vinci agregó: “Todo aquel que defienda lo que fue la dictadura, todo aquel que niegue el número de desaparecidos, está avalando lo que hizo la dictadura”. Y concluyó con un mensaje dirigido a los concejales: “Son cuerpos políticos y tienen que darse esta discusión”.
Un planteo de “memoria completa”
Absolutamente alineado a la narrativa nacional y sin tomar nota del lugar donde se encontraba, el concejal Guillermo Lascano, de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de una “memoria completa” y cuestionó lo que definió como una mirada parcial del pasado.
“La memoria no puede ser selectiva ni militante. Ocultar una parte de la historia es limitar a las nuevas generaciones a comprender sobre su propio pasado. Nuestro compromiso es con un Nunca Más basado en la verdad y en la no manipulación«, espetó Lascano en su discurso
Como era de esperar su intervención generó un inmediato rechazo en el plano de lo discursivo.
Los siete proyectos aprobados
En ese marco, el bloque Fuerza Patria presentó siete proyectos, que fueron aprobados durante la sesión. En primer lugar, se declaró el 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años de la última dictadura cívico-militar”, y se otorgó interés legislativo municipal al libro Desde las sombras del tiempo. Ecos del recuerdo sobre crímenes de lesa humanidad. Mega juicio en la zona centro bonaerense.
También se declaró de interés legislativo el proyecto “Circuitos de la Memoria” de la Secretaría de Derechos Humanos de Suteba Olavarría, iniciativa que contó con el voto negativo del bloque de La Libertad Avanza.
El resto de los proyectos fue aprobado por unanimidad: el trabajo periodístico La Huerta de la licenciada María Soledad Restivo, el cronograma de actividades “Olavarría, 50 años de Memoria, Verdad y Justicia”, el reconocimiento al Informe de la Memoria de Olavarría —presentado hace 25 años por la Comisión Especial de la Memoria— y la reafirmación del compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos a 50 años del golpe de Estado.