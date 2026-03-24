Día de la Memoria: el HCD sesionó en Monte Pelloni

Absolutamente alineado a la narrativa nacional y sin tomar nota del lugar donde se encontraba, el concejal Guillermo Lascano, de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de una “memoria completa” y cuestionó lo que definió como una mirada parcial del pasado.

“La memoria no puede ser selectiva ni militante. Ocultar una parte de la historia es limitar a las nuevas generaciones a comprender sobre su propio pasado. Nuestro compromiso es con un Nunca Más basado en la verdad y en la no manipulación«, espetó Lascano en su discurso

Como era de esperar su intervención generó un inmediato rechazo en el plano de lo discursivo.

Los siete proyectos aprobados

En ese marco, el bloque Fuerza Patria presentó siete proyectos, que fueron aprobados durante la sesión. En primer lugar, se declaró el 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años de la última dictadura cívico-militar”, y se otorgó interés legislativo municipal al libro Desde las sombras del tiempo. Ecos del recuerdo sobre crímenes de lesa humanidad. Mega juicio en la zona centro bonaerense.

También se declaró de interés legislativo el proyecto “Circuitos de la Memoria” de la Secretaría de Derechos Humanos de Suteba Olavarría, iniciativa que contó con el voto negativo del bloque de La Libertad Avanza.

El resto de los proyectos fue aprobado por unanimidad: el trabajo periodístico La Huerta de la licenciada María Soledad Restivo, el cronograma de actividades “Olavarría, 50 años de Memoria, Verdad y Justicia”, el reconocimiento al Informe de la Memoria de Olavarría —presentado hace 25 años por la Comisión Especial de la Memoria— y la reafirmación del compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos a 50 años del golpe de Estado.